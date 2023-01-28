Пассажир избил ногами двух мужчин в метро на станции «Курская» в Москве и попал на видео Фото: стоп-кадр из видео

В сети интернет появилось видео, на котором пассажир избивает двоих мужчин в столичном метро. Инцидент произошел на станции «Курская» в Москве. В конфликт никто не вмешался, зато кто-то снял произошедшее на камеру и выложил в интернет. Видео попало к сотрудникам полиции, которые начали проверку.

На кадрах видно, что неадекватный пассажир бьет ногами сначала одного мужчину, который уже лежит на полу вагона и пытается увернуться от ударов. Затем внимание агрессора привлекает другой мужчина, и он нападает на него.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве KP.RU рассказали, что полиция изучает видео с побоями. Ведется проверка.

Ранее KP.RU рассказывал, что мужчина открыл пожарный кран и залил платформу в метро Москвы водой. Хулигана отправили под арест на 10 суток.