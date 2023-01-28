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НовостиПроисшествия28 января 2023 10:14

На станции метро «Каширская» в Москве произошел пожар в вестибюле

Со станции эвакуировали 70 рабочих
Роман ПОЛОСИКОВ
На станции метро Каширская в Москве произошел пожар в вестибюле Фото: стоп-кадр из видео

На станции метро Каширская в Москве произошел пожар в вестибюле Фото: стоп-кадр из видео

В вестибюле станции метро «Каширская», которая находится на реконструкции, разгорелся пожар. Оттуда эвакуировали 70 рабочих, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

На месте пожара уже работают пожарно-спасательные бригады.

О пожаре стало известно примерно в полдень 28 января. Очаг возгорания находится в подсобке с инструментами, площадь которой составляет около 10 квадратных метров.

Движение транспорта в районе станции метро «Каширская» временно перекрыто. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда, сообщается в Телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее KP.RU писал о пожаре в подвале театра «Русская песня». Пострадавших от возгорания не было. Позже стало известно о том, что пожар разгорелся на стройке неподалеку от музея, который находится в бизнес-центре Diamond Hall.