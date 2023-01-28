Открытое горение в вестибюле на станции метро «Каширская» в Москве ликвидировали

Открытое горение в вестибюле на станции метро «Каширская» ликвидировали Фото: Ольга Крыльцова

Открытое горение в вестибюле на реконструируемой станции метро «Каширская» ликвидировали, сообщили в экстренных службах Москвы. Сейчас пожарные занимаются окончательным тушением пожара, начавшегося в подсобке с инструментами.

По обновленным данным, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости. Во время пожара никто не пострадал, уточнили в главном управлении МЧС России по Москве.

Напомним, как писал KP.RU, вестибюль станции метро «Каширская» загорелся в субботу, 28 января, примерно в полдень. Там проходит реконструкция. Со станции эвакуировали 70 рабочих. Известно, что пожар начался в 10-метровой подсобке с инструментами. На месте работают пожарно-спасательные бригады.

Движение транспорта в районе станции метро Каширская временно перекрыли. Водителей попросили выбирать пути объезда проблемного участка.