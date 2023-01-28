На юге Москвы временно изменится схема движения транспорта из-за строительных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ЮАО Москвы временно изменится схема движения транспорта из-за проведения строительных работ. Пять полос на участке Липецкой улицы от МКАД до Загорьевского проезда будут закрыты с 27 января по 20 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Движение там сохранят по трем полосам в сторону области и по двум полосам в сторону центра. Строительные работы для скорейшего возобновления привычного движения будут идти круглосуточно.

29 января из-за проведения киносъемок будут перекрывать на небольшие промежутки участок дороги на 3-м Нагатинском переулке. Движение будут ограничивать на промежутки не более пяти минут от дома №3, корпус 2, строение 1 Каширского шоссе и до дома №8, строение 1 по 2-му Нагатинскому проезду с 07:00 до 10:00.

Такой же причиной станет временное перекрытие участка Проектируемого проезда №4062 от улицы Мустая Карима до дома №11б по проспекту Андропова. Там съемки будут идти с 23:00 28 января до 04:00 29 января.

Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее KP.RU писал, что участок дороги на Болотной набережной будут временно перекрывать из-за проведения съемок кино. Ограничения движения будут краткосрочными — не более семи минут.