Мужчина зарезал бывшую жену и сына, а затем покончил с собой на севере Москвы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц» Фото: Артем КИЛЬКИН

Тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире, расположенной на Флотской улице на севере столицы, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Москвы ночью 29 января.

Предварительно установлено, что на лестничной площадке седьмого этажа 45-летний мужчина во время ссоры ранил своего сына, а затем зашел в квартиру и убил бывшую супругу 1980 года рождения. Молодой человек и женщина скончались на месте от полученных травм. После этого нападавший покончил с собой.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия работу правоохранителей контролировал координирует Головинский межрайонный прокурор Александр Боев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

Ранее KP.RU писал, что мужчина сгорел заживо при пожаре в квартире на Ленинском проспекте. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.