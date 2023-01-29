Инфекционист Сапронов из Москвы перечислил опасные осложнения при гриппе

Грипп может вызывать серьезные осложнения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грипп способен вызвать опасные осложнения: боли в суставах, проблемы с сердцем и даже энцефалит, то есть воспаление в головном мозге. Об этом сообщил инфекционист, заведующий вторым инфекционный отделением ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, чаще всего у пациентов возникает суставной синдром, происходит поражение анатомических структур суставов.

«Вирус гриппа активирует определенные механизмы в организме человека, и возникают аутоиммунные поражения. То есть возникает аутоагрессия на сустав», - уточнил врач.

Кроме того, грипп негативно влияет на сердечную мышцу. У человека появляется выраженная слабость, отдышка при отсутствии пневмонии и при слабой физической нагрузке. Чаще всего поражению сердца подвержены люди пожилого возраста. В редких случаях грипп может вызвать энцефалит.

При недомогании Сафронов порекомендовал незамедлительно обращаться к специалисту: врач сможет отличить грипп от других респираторных заболеваний. При этом лучше вызвать медика на дом и соблюдать самоизоляцию.

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