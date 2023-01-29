Свидетели рассказали, зачем мужчина убил сына и жену, а затем покончил с собой в Москве

29 января мужчина приехал в квартиру на Флотской улице, где он ранее проживал с семьей Фото: прокуратура Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту двойного убийства на севере Москвы: ночью 29 января мужчина зарезал сына и бывшую супругу, сообщили в Телеграм-канале ГСУ СК РФ.

По данным следствия, 29 января мужчина приехал в квартиру на Флотской улице, где он ранее проживал с семьей. Там житель столицы поссорился с 20-летним сыном, который не хотел пускать его в дом. Мужчина зарезал парня, взял ключи, зашел в квартиру и нанес не менее десяти ударов ножом бывшей жене. После этого он покончил с собой.

Уточняется, что женщина и ее сын скончались на месте от полученных травм. В момент совершения преступления в квартире также находилась невеста погибшего и знакомая матери. Свидетели подробно рассказали детали случившегося.

Как выяснилось, бывшие супруги находились в длительном конфликте: погибшая отказывалась прописывать в своей квартире бывшего мужа. Следователи продолжают работать на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжится.

Ранее KP.RU писал, что тела трех человек – двух мужчин и женщины – обнаружили в квартире на севере столицы. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела.