Движение на участках боковых проездов Кутузовского проспекта ограничат на 7 месяцев

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на участках бокового проезда Кутузовского проспекта с 30 января по 31 августа 2023 года будет частично закрыта для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, с 30 января по 31 марта движение ограничат на боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 41 до дома 43. С 1 апреля до 30 апреля, а также с 16 июня до 31 августа в районе дома 43 будут круглосуточно идти работы.

Кроме того, в районе дома 41 будут частично перекрывать полосу движения с 10 мая по 15 июня, а вблизи дома 36, строение 2 – с 16 июня до 31 августа.

Ранее KP.RU писал, что на юге Москвы временно изменится схема движения транспорта из-за строительных работ. До 20 февраля будут закрыты пять полос на участке Липецкой улицы.