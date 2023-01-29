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НовостиОбщество29 января 2023 9:07

За минувшие сутки в Москве выявили 1967 новых случаев COVID-19

Госпитализировали 83 жителя столицы, 11 человек умерли
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 343 860 случаев заболевания COVID-19

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 343 860 случаев заболевания COVID-19

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1967 новых случаев заряжения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 2117 инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 29 января.

Госпитализация потребовалась для 83 горожан, еще 1207 пациентов выздоровели. Вирус унес жизни 11 человек. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 343 860 случаев заболевания ковидом, 3 145 592 жителя вылечились, 47 864 умерли от осложнений и последствий болезни.

В России за последние сутки зафиксировали 6941 новый случай COVID-19. В стационары попали 495 жителей, 3612 пациентов выздоровели после болезни, 40 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

Ранее KP.RU писал, что инфекционист Георгий Сапронов назвал опасные осложнения при гриппе. Среди них - боли в суставах, проблемы с сердцем, энцефалит, то есть воспаление в головном мозге.