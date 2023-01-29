Синоптик Тишковец: облачно, небольшой снег и до минус 3 градусов будет в Москве 29 января

Облачность и небольшой снег: какая погода ожидает жителей Москвы 29 января Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 29 января, в Москве ожидается до -3 градусов мороза, а также стоит готовиться к серому, укутанному зимними облаками небу, и небольшому снегу, который некоторых москвичей и не затронет. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца.

Как отметил эксперт, погодная ситуация в Москве сейчас определяется североатлантическим циклоном, который приносит с собой погоду на несколько градусов выше климатической нормы в регионах, над которыми он проходит.

Также Тишковец уточнил, что в Московской области погода ожидается слегка попрохладнее - до -5 градусов мороза. Тем не менее, это предельные значения. В целом температура воздуха будет -1...-3 в Москве, и 0...-5 - в Подмосковье.

Ветер слабый, от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление начнёт потихоньку падать, и составит сегодня 743 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщал о прогнозе Гидрометцентра России на 29 января в Москве, результаты слегка отличаются от прогнозов Тишковца, однако в целом ситуация обрисована аналогичная.