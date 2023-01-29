Движение ограничат в районе 1-го Иртышского проезда в Москве с 1 февраля

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в районе 1-го Иртышского проезда с 1 февраля по 15 апреля будет закрыта одна полоса движения. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, с 1 по 20 февраля движение будет частично перекрыто на участке 1-го Иртышского проезда в районе дома 8, строение 1, а с 20 февраля до 1 марта – местный проезд в районе дома 10, строение 5. Кроме того, одна полоса не будет работать с 1 марта до 15 апреля вблизи дома 12А, строение 3.

Ранее KP.RU писал, что движение на участках боковых проездов Кутузовского проспекта ограничат на семь месяцев – с 30 января по 31 августа 2023 года. Из-за проведения инженерных работ будет частично перекрыта одна полоса.