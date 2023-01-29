«Пиар ради пиара!»: Друга Николая Дроздова возмутили слухи о состоянии телеведущего

Николай Дроздов пробудет в больнице как минимум еще одну неделю Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ученый-зоолог и биогеограф, ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов попал в одну из столичных больниц с переломом ребер. В сети появились слухи о том, что профессора якобы госпитализировали в реанимацию и подключили к ИВЛ, однако его друг композитор Дмитрий Дунаев опроверг эту информацию, сообщает KP.RU.

По дороге домой из МГУ Николай Дроздов поскользнулся, упал и получил серьезную травму. По словам его соседа, художника Константина Мирошника, в тот же день супруга телеведущего Татьяна Петровна хотела вызвать скорую помощь, но Николай Николаевич отказался. Еще две ночи он провел дома, а затем его все-таки доставили в больницу. МРТ показало, что Дроздов сломал восемь ребер. Его якобы оправили в реанимацию и установили аппарат вентиляции легких.

«Вот ведь Мирошник, ну надо же, всё он знает. Пиар ради пиара! Действительно, Николай Николаевич упал, сломал несколько ребер. Но никакой вентиляции легких у него нет и не было. И в реанимации он не лежал», - сказал Дунаев.

Он добавил, что Николай Николаевич идет на поправку, однако в медучреждении он пробудет еще как минимум неделю: в его возрасте восстановление занимает больше времени.

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