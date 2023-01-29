Появились новые шокирующие подробности кровавой расправы над семьей в Москве

«Убил мать и брата на глазах малолетних детей»: Появились новые подробности о двойном убийстве в Москве Фото: "КП" Архив

Стало известно, что двое малолетних детей подозреваемого в убийстве жены и сына москвича стали свидетелями кровавой расправы. Одному из них три года, второму - 8 лет. Их спасла невеста убитого юноши. Об этом KP.RU стало известно от источника в прокуратуре Москвы.

Ночью 29 января вооружённый двумя ножами мужчина пришёл в дом к своей бывшей жене. Сперва он убил 19-летнего сына, который не давал отцу войти внутрь, а затем проник в квартиру и расправился с женщиной, после чего покончил с собой.

Как нам стало известно, помимо убитых женщины и юноши, в доме также находилась девушка - невеста молодого человека, ставшего первой жертвой. Она выходила из душа, когда увидела, как отец её жениха убивает его мать. Тогда девушка схватила детей и убежала вместе с ними в другую комнату, заперлась изнутри.

Пока бывшая жена убийцы ещё была жива, она успела позвонить своей сестре и рассказать о происходящем. Та быстро приехала, предварительно вызвав полицию, и также стала свидетельницей преступления. Малолетние дети были переданы ей под расписку.

Ранее KP.RU сообщал о том, почему мужчина зарезал собственную семью 29 января в Москве. Оказалось, причиной стала прописка - без регистрации ему было тяжело устроиться на работу, а бывшая жена не хотела регистрировать его в своей квартире.