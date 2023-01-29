«Лежали в обнимку в луже крови»: Стало известно, зачем мужчина вырезал свою семью в Москве

Мужчина вооружился двумя кухонными ножами и, предварительно подвыпив, пошел выяснять отношения с бывшей супругой

Московские следователи занимаются расследованием резни, которая в ночь на воскресенье произошла на Флотской улице в Ховрине. Как ранее сообщил столичный Следственный комитет, мужчина зарезал 20-летнего сына, который не хотел пускать его в квартиру, затем - бывшую жену. После этого покончил с собой.

Теперь стали известны подробности этой трагедии.

- Семейная пара - мужчина 45 лет и 43-летняя женщина - развелись около двух лет назад, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Квартира на Флотской принадлежала москвичке еще до брака, поэтому экс-супруг ушел на съемное жилье. Но в последнее время между ними возникли конфликты - мужчина требовал, чтобы его снова прописали в квартире. Жаловался, что без регистрации у него возникают сложности с устройством на работу.

По словам источника, вчера поздно вечером мужчина вооружился двумя кухонными ножами и, предварительно подвыпив, пошел выяснять отношения с бывшей супругой.

- Дверь открыл 20-летний сын. Молодой человек отказался пускать отца в квартиру, началась ссора, в ходе которой мужчина нанес сыну 13 ударом ножом и ворвался в жилье, - продолжает наш собеседник. - Жену он нашел в спальне и напал на нее. Женщина получила около десяти ножевых ранений и истекла кровью. После этого москвич лег рядом, обнял бывшую супругу и покончил с собой.

Как сообщает Следственный комитет, в момент двойного убийства находились еще две женщины.

- В момент совершения преступления в квартире находились невеста погибшего и знакомая матери, которые в ходе допроса рассказали детали произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. - Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета продолжают работу на месте происшествия.