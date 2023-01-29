Предполагаемый убийца своей семьи в Москве попал на видео

По факту убийства семьи возбудили уголовное дело Фото: прокуратура Москвы

Столичная прокуратура опубликовала кадры предполагаемого убийцы своей семьи на Флотской улице в Москве. Мужчина зарезал сына и убил бывшую супругу, а затем покончил с собой.

По данным ведомства, 45-летний житель столицы зашел в подъезд дома, где ранее проживал с семей, 28 января примерно в 11 часов вечера. Дождавшись на лестничной клетке 20-летнего сына, он нанес ему несколько ножевых ранений, взял ключи от квартиры и убил бывшую жену. После этого он сам свел счеты с жизнью. Тела трех человек обнаружили ночью 29 января.

По предварительной информации, бывшие супруги расторгли брак около года назад. Длительное время они находись в конфликте из-за того, что женщина отказывалась прописывать мужчину в своей квартире.

Как писал KP.RU, по факту случившегося возбудили уголовное дело о тройном убийстве. В момент совершения преступления в квартире также находилась невеста погибшего и знакомая женщины. Свидетели подробно рассказали детали случившегося. На месте происшествия продолжают работать следователи.