Прощание с создателем «Кота Леопольда» Вячеславом Назаруком состоится 1 февраля в Москве, фото: кадр из видео

28 января, в субботу, скончался знаменитый российский мультипликатор Вячеслав Назарук. Прощание с ним назначено на 1 февраля и пройдёт в 14:00 в храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице. Об этом сообщает KP.RU.

Вячеслав Михайлович Назарук был художником-постановщиком таких мультфильмов, как «Кот Леопольд», «Крошка енот», «Мама для мамонтёнка», «Дом для леопарда», «Чертёнок с пушистым хвостом» и других.

Назарук родился в 1941 году, а скончался в возрасте 81 года. Вячеслав Михайлович успел привнести неоценимый вклад в отечественную мультипликацию, получил Госпремию СССР за серию мультфильмов о Коте Леопольде и выступал с лекциями для сотрудников корпорации Disney.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 8 января в Москве на 96-м году жизни скончался директор театра «Современник» Леонид Эрман. Прощание с Леонидом Иосифовичем состоялось 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.