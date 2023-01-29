Концертный зал «Измайлово» эвакуируют в Москве из-за угрозы взрыва Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве эвакуировали сотрудников и посетителей концертного зала «Измайлово» из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от экстренных служб столицы.

Известно, что московские экстренные службы получили анонимное сообщение о том, что в концертном зале возможен подрыв. Ради безопасности сотрудников и гостей было решено эвакуировать их и проверить здание на наличие взрывных устройств.

На момент начала эвакуации в концертном зале «Измайлово» шло выступление коллектива школы армянских танцев Njdeh, приуроченное к Дню армянской армии. Концерт начался в 18:00.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве был эвакуирован кинотеатр «Иллюзион», также из-за угрозы взрыва и анонимного сообщения. Команды кинологов с собаками занимались поиском взрывоопасных предметов.