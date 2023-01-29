Более чем в десять торговых центров Москвы поступили сообщения о минировании

Более чем в десяток торговых центров Москвы поступили сообщения о минировании Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правоохранительные органы и спасательные бригады Москвы вечером 29 января экстренно проверяют здания более чем десятка торговых центров столицы из-за поступивших в них анонимных сообщений о минировании. Об этом пишет ТАСС.

После рассылки ряда анонимных предупреждений о готовящихся взрывах специалисты выехали для проверки ряда торговых центров на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Известно, что среди якобы заминированных ТЦ есть и «Охотный ряд».

В экстренных службах города уточнили, что в нескольких торговых центрах пришлось проводить эвакуацию сотрудников и посетителей, в других было решено к подобным мерам не прибегать.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 29 января в Москве был эвакуирован концертный зал «Измайлово» из-за угрозы взрыва. Эвакуация началась во время концерта школы армянских танцев Njdeh, который приурочили к Дню армянской армии.