Москвичам предложили протестировать оплату метро через СБП Фото: Олег ЗОЛОТО

На турникетах Московского метрополитена приступили к тестированию оплаты поездок через систему быстрых платежей (СБП). Добровольцев набирают из числа желающих. Пока что принять участие в тестировании смогут 50 москвичей, передает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В городском транспорте Москвы продолжают внедрять российский цифровой сервис оплаты – систему быстрых платежей. Теперь ее работу хотят протестировать в столичном метро. Благодаря этому специалисты смогут выявить недочеты в работе СБП и доработать ее.

Сервис позволит пассажирам быстрее оплачивать проезд, экономя время.

Сейчас для тестирования набирают первых 50 желающих, позже их число планируют увеличить.

В будущем система СБП будет так же будет доступна на МЦК. Все 249 турникетов железной дороги недавно обновили, в них «вшили» возможность такого способа оплаты, писал KP.RU.