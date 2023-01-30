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НовостиОбщество30 января 2023 6:57

Москвичам предложили протестировать оплату метро через СБП

Для начала наберут 50 тестировщиков из числа желающих
Мила ГЕНЬ
Москвичам предложили протестировать оплату метро через СБП

Москвичам предложили протестировать оплату метро через СБП

Фото: Олег ЗОЛОТО

На турникетах Московского метрополитена приступили к тестированию оплаты поездок через систему быстрых платежей (СБП). Добровольцев набирают из числа желающих. Пока что принять участие в тестировании смогут 50 москвичей, передает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В городском транспорте Москвы продолжают внедрять российский цифровой сервис оплаты – систему быстрых платежей. Теперь ее работу хотят протестировать в столичном метро. Благодаря этому специалисты смогут выявить недочеты в работе СБП и доработать ее.

Сервис позволит пассажирам быстрее оплачивать проезд, экономя время.

Сейчас для тестирования набирают первых 50 желающих, позже их число планируют увеличить.

В будущем система СБП будет так же будет доступна на МЦК. Все 249 турникетов железной дороги недавно обновили, в них «вшили» возможность такого способа оплаты, писал KP.RU.