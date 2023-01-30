Расписание электричек пяти направлений МЖД,МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится в феврале

График движения электричек Казанского, Курского, Рижского, Белорусского, Савеловского направлений МЖД изменят в феврале из-за модернизации инфраструктуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

График движения электричек Казанского, Курского, Рижского, Белорусского, Савеловского направлений МЖД, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменят в феврале из-за проведения работ по модернизации инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

На Савеловском направлении в будние дни с 1 по 28 февраля работы будут проводиться на станции Лобня (с 01:30 до 05:00), на участках Москва – Бутырская – Бескудниково (с 00:20 до 05:20), Каналстрой – Вербилки (с 10:50 до 14:50). Это отразится и на расписании Белорусского направления, МЦД-1, а также аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

Аналогичные работы пройдут на Курском и Казанском направлениях. 1-3 и 7-14 график движения изменят на участках Красный Строитель – Подольск (с 00:30 до 05:40), а с 1 по 28 февраля (кроме 22, 23, 26 и 27 числа) на участках Раменское – Бронницы. Поезда будут курсировать иначе на участке Рыбное – Дивово 1-3 и 6-10 февраля с 06:00 до 08:40.

В этот период пяти направлениях МЖД выведут из расписания некоторые пригородные электрички, часть поездов будет ходить по укороченному маршруту, у некоторых их них скорректируют время отправления и прибытия. Пассажиров просят заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU писал, что движение на участках боковых проездов Кутузовского проспекта ограничат на 7 месяцев – с 30 января по 31 августа 2023 года.