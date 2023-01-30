В Москве нашли мертвым 18-летнего курсанта университета МВД РФ

Устанавливаются обстоятельства случившегося Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тело 18-летнего парня «с признаками падения с большой высоты» обнаружили в Москве вечером 29 января под окнами многоэтажки. Личность погибшего установлена. Молодой человек проживал в этом доме и учился в одном из университетов МВД России, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Опрошены близкие погибшего курсанта и его соседей.

Ранее в СМИ появилась информация, что тело молодого человека нашли возле дома, расположенного на Пятницком шоссе, примерно в 19:45. Уточнялось, что погибший был курсантом Московского университета МВД.

Как писал KP.RU, тела трех человек – двух мужчин и женщины – обнаружили на север столицы на Флотской улице. Как выяснилось, 45-летний мужчина зарезал сына и нанес не менее десяти ножевых ранений бывшей супруге, а после этого покончил с собой. По факту случившегося возбудили уголовное дело.