Московский онколог Дмитрий Коробков развеял миф о наследственной природе рака

В большинстве случав рак может быть полностью излечим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач Московской городской онкологической больницы №62 Депздрава Москвы Дмитрий Коробков в беседе с «Лентой.ру» развеял миф о генетической предрасположенности к раку. По его словам, онкозаболевания могут быть не только наследственными, но и спорадическими, то есть случайными.

Специалист уточнил, что наследственный рак чаще всего выявляют до 35-40 лет, а спорадический – после 50 лет.

«Если в молодости или до 40 лет развилось онкологическое заболевание, то нужно искать среди родственников схожий диагноз и параллельно с лечением консультироваться с медицинским генетиком по поводу наследственной предрасположенности», — добавил он.

Онколог отметил, что в большинстве случав рак может быть полностью излечим, при этом до конца жизни пациент должен следить за своим здоровьем и наблюдаться у врача.

Самыми критическими считаются первые пять лет после лечения злокачественных новообразований. В этот период важно вести здоровый образ жизни, отказаться от алкоголя и курения, заниматься спортом, соблюдать правила общей гигиены и правильно питаться. Полезные привычки снижают риск возникновения рака.

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