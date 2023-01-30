Реставраторы церкви на Новой Басманной улице в Москве раскрыли живопись начала XVIII века

Реставраторы церкви на Новой Басманной улице раскрыли живопись начала XVIII века Фото: mos.ru

В церкви на Новой Басманной улице реставраторы раскрыли живопись XVIII века. Специалистам предстоит привести в порядок живопись и лепные декоративные элементы в верхнем храме строения, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Храм Святых Апостолов Петра и Павла представляет собой редкий образец петровского барокко. Его построили по указу Петра I и на пожалованные им средства. Ходит легенда, что император лично участвовал в составлении чертежей. Возведение начали до запрета каменного строительства в Москве, а после того, как он вышел, Сенат все же разрешил достроить церковь.

В 2021 году завершили масштабные работы по восстановлению фасадов объекта культурного наследия. Сейчас же проводят реконструкцию внутри. В нижнем храме работы практически завершены, а в верхнем только полностью раскрыли живопись. Мастер предстоит воссоздать утраченные части живописи, а сохранившиеся участки и декоративные лепные элементы отреставрировать.

В порядок приведут в общей сложности более 40 сюжетных росписей. Специалисты будут работать на строительных лесах, высота которых достигает 45 метров.

В столярной мастерской продолжается воссоздание иконостаса для верхнего храма. Также специалисты приводят в порядок чугунную лестницу.

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