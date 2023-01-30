Названа цена квартиры в Москве по соседству с Димой Биланом и Ильей Авербухом

Названа цена квартиры в Москве по соседству с Димой Биланом и Максимом Фадеевым Фото: ЦИАН

Журналист KP.RU побывал в квартире, стоимостью в 440 млн рублей. Жилье расположено в жилом комплексе «Триумф Палас». Согласно информации из открытых источников, по соседству здесь проживают Дима Билан, Илья Авербух и Макс Фадеев.

Жилой комплекс возвели в 2006 году между метро «Сокол» и «Аэропорт», проект пиарили под лозунгом «Восьмая сталинская высотка». Люксовый ЖК имеет огороженную территорию, собственные клиники, тренажерный зал и салон красоты.

Цена квадрата жилплощади с голыми стенами в «Триум Палас» начинается от 450 тыс. рублей. Однако эта гигантская сумма не сравнится со стоимостью обставленной квартиры. Жилье площадью в 233 квадратных метра здесь стоит 440 млн рублей — это самый дорогой вариант из тех, что выставлены на продажу. Таким образом, один «квадрат» обойдется покупателю в 1,9 млн рублей.

При этом в общую цену входит гараж на подземном ярусе площадью 70 квадратных метров.

Увеличил стоимость жилья ремонт в стиле дворцов. Продавцы утверждают, что к дизайну богато обставленной квартиры, в которой раньше жил экс-замминистра здравоохранения, причастен архитектор Зураб Церетели.