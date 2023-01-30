Коронавирус за сутки выявили у 1519 жителей Москвы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 1519 человек, следует из статистики на сайте стопкоронавирус.рф. За тот же период зарегистрировано 1376 пациентов, выздоровевших и выписанных из-под меднаблюдения.

В связи с ухудшением состояния госпитализированы в больницы региона 102 москвича. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Несмотря на все усилия врачей, скончались за сутки 15 пациентов.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали более 3 млн 345 тыс. случаев заражения ковидом. Успешно с болезнью справились почти 3 млн 147 тыс. из них. Также зарегистрирован 47 876 летальных исходов болезни.

Ранее KP.RU писал, что в последнее время летальность от ковида в Москве немного снизилась — раньше ежедневно регистрировали по 12-16 смертей, а с 15 января в сутки умирает не более 14 человек, чаще — 10-12.