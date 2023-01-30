Синоптик Позднякова спрогнозировала похолодание в Москве в первой декаде февраля

Синоптическая ситуация в городе будет определяться теплой частью антициклона: ожидается облачная погода и снег Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в начале недели прогнозируется мягкая зимняя погода с температурой на 5-6 градусов выше климатической нормы, однако к концу недели в столице заметно похолодает, сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста портала «Метеоновости» Татьяну Позднякову.

По словам метеоролога, на протяжении всей недели, кроме субботы, синоптическая ситуация в городе будет определяться теплой частью антициклона. В Москве будет облачно, ожидается небольшой снег.

Предстоящей ночью в столице воздух остынет до -2…-4 градусов, в Подмосковье – до -5 градусов. Днем столбики термометров покажут около 0…-2 градусов в городе и от 0 до -3 градусов по области. Порывы ветра будут достигать 12-14 м/с.

После 31 января в столичном регионе станет немного прохладнее: ночью около 1-6 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов ниже нуля. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. К субботе, 4 февраля, воздух остынет до -4…-9 градусов, в дневные часы – от -1 до -6 градусов.

«Начиная с первых чисел февраля средняя суточная температура у нас по норме должна повышаться, но вот пока мы этого не наблюдаем, у нас, наоборот, ожидается незначительное, но понижение температуры в первой декаде февраля», добавила синоптик.

Ранее KP.RU писал, что снег, метель и сильный порывистый ветер ожидаются в Москве 30 января. Атмосферное давление понизится и составит 736 мм ртутного столба.