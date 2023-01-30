Жителей Москвы предупреждают об ухудшении погоды, метели и гололедице вечером 30 января

Жителей Москвы предупреждают о сильном ветре и гололедице после 18:00 30 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 30 января, начиная с 18:00 в Москве ожидается крайне неблагоприятная погода, которая вполне способна испортить вечернюю прогулку или возвращение с работы домой. Москвичам стоит готовиться к метели и очень сильному ветру, о чём пишет пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Прежде всего причиной предупреждения стал сильный ветер - скорость порывов достигнет 17 метров в секунду. Его будет сопровождать снег, что порождает метель и заметно снижает видимость в городе. И довершает всё это гололедица, ухудшающая сцепление с дорогой для автомобилей, и лишающая равновесия пешеходов.

Столь неприятная погода продлится до 01:00 31 января. Москвичей просят быть предельно внимательными во время нахождения на улице. Нельзя укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, оставлять без присмотра детей, совершать резкие манёвры и разгоняться, будучи за рулём автомобиля.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве, в первую декаду февраля, ожидается заметное похолодание, а также будет весьма ветреная погода.