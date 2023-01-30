Ведущие толкали и били участников: подросток попал в больницу после прохождения квеста в Москве

Ведущие толкали и били участников: Девятиклассник попал в больницу после прохождения квеста в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девятиклассник попал в больницу после прохождения квеста в Москве. Как пишет РЕН ТВ, 16-летний подросток пожаловался на побои от ведущих мероприятия, на которое сходил с друзьями.

Юный москвич вернулся домой с квеста. Он сходил на мероприятие вместе с друзьями. Дома школьник пожаловался отцу на «странность» происходящего. По его словам, ведущие толкали и били участников.

Отец обнаружил на теле сына гематомы. Подростка отвезли в больницу. Медики диагностировали у мальчика ушиб грудной клетки. После осмотра подростка отпустили домой.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что во время квеста в Москве начался пожар. Актер должен был по сюжету напугать участников газовой горелкой, но пламя из нее подожгло пластиковый потолок. Затем баллон и вовсе взорвался. Все четверо школьников-участников квеста получили ожоги.