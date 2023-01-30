Депздрав Москвы: Боль в груди после простуды может быть признаком осложнений сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Shutterstock

В Департаменте здравоохранения Москвы порекомендовали москвичам, перенёсшим ОРВИ, грипп или иные вирусные заболевания, обязательно проходить медобследования после выздоровления. Об этом заявляет главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников. Его слова передаёт Агентство городских новостей «Москва».

Как отметил специалист, вирусные заболевания славятся тем, что часто вызывают осложнения в организме. Обычно они проявляются в первые дни болезни, но некоторые последствия могут остаться с пациентом и надолго после выздоровления. Например, боли в груди порой свидетельствуют о возникших после болезни проблемах.

Чаще всего страдают после таких болезней сердечно-сосудистая, бронхолегочная, нервная системы, органы желудочно-кишечного тракта. Обращать внимание нужно, прежде всего, на такие симптомы как: одышка, боль в груди, недомогание, слабость. Если они сохраняются после выздоровления - стоит незамедлительно обратиться к врачу.

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