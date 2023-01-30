Мужчину приговорили 3,8 годам колонии за нападение на женщину-контролера «Московского паркинга»

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима Фото: прокуратура Москвы

В Москве 35-летнего мужчину приговорили 3,8 годам лишения свободы за нападение на женщину-инспектора «Московского паркинга». Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 14 сентября 2022 года на Новой улице. Водитель большегрузного автомобиля «Скания» отказывался оплачивать парковку, поэтому сотрудница ГКУ «АМПП» начала фиксировать нарушение. Тогда агрессивный мужчина оскорбил контролера и нанес ей телесные повреждения в область спины. Как писал KP.RU, водитель также вырвал из ее рук рабочий телефон и разбил его. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и статьи 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Ранее KP.RU писал, что прохожий избил выписавшего штраф инспектора паркинга на Ленинском проспекте в Москве.