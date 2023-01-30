Водителя Porsche Cayenne, сбившего трех пешеходов в Москве, задержали в Ярославле

Водитель сбил пешеходов, а затем скрылся с места происшествия Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил трех пешеходов на ул. Новые Поля в Москве. ДТП произошло 25 января, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.

Ранее KP.RU писал, что 26 января полицейские нашли хозяйку иномарки – 23-летнюю девушку. В момент аварии она не находилась за рулем автомобиля. Как выяснилось, ее родители не знали, что она владеет таким дорогостоящим транспортным средством. . Автомобиль не раз попадал в аварии, на него выписывались штрафы за превышение скорости.

Напомним, ДТП произошло на улице Нижние поля в районе дома два: водитель влетел в группу пешеходов, находящихся на тротуаре, а затем скрался с места происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняли оперативные службы города. Движение на участке затруднено не было.