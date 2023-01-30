Медведь Диксон из Московского зоопарка научился переворачиваться на спину

Фото: Телеграм-канал Светланы Акуловой, кадр из видео

Медведь Диксон, уже долгое время находящийся на реабилитации в Московском зоопарке, в понедельник 30 января научился выполнять новое движение, которое окажет серьёзное влияние на его дальнейшее восстановление. Мишка смог сам повернуться кверху животом, о чём пишет гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своих соцсетях.

Прежде всего это упражнение помогает Диксону укреплять мышцы, стимулируя те из них, которые ранее вообще не были задействованы и постепенно могли атрофироваться. Вторично, но также крайне важно, то что теперь зоологам будет гораздо удобнее работать с медведем, когда он сам сможет по команде поворачиваться на спину, показывая специалистам нижнюю часть тела.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Диксон впервые поохотился. В специально обустроенный для него бассейн запустили живую форель, и медведь вполне успешно загнал рыбу в угол, а потом и поймал её. Теперь охоту для него будут устраивать регулярно.