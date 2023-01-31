В Москве возбудили уголовное дело из-за полученных подростком во время квеста травм Фото: Олег ЗОЛОТО

СКР по Москве возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом стали телесные повреждения, которые получил 16-летний подросток во время прохождения игрового квеста на северо-востоке столицы. Об этом рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Напомним, как сообщал ранее KP.RU, мальчик пожаловался отцу на то, что ведущие толкали и били участников. Правоохранители начали доследственную проверку.

По данным следствия, вечером 29 января 2023 года школьник в подвальном помещении, расположенном на улице Академика Комарова в городе Москве, проходил квест. В результате взаимодействия с ведущими подросток получил телесные повреждения. Его доставили в одну из городских больниц, откуда после обследования и оказания медпомощи, отпустили домой.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Следователи исследуют служебную документацию, допрашивают сотрудников организации и участников квеста.