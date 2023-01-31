Колесо обозрения «Солнце Москвы» окрасят в лавандовый цвет в день борьбы против рака Фото: Иван МАКЕЕВ

Аттракцион «Солнце Москвы» окрасят в лавандовый цвет в день борьбы против рака, который отмечают во всем мире ежегодно 4 февраля. Так компания оператора планирует привлечь внимание к проблеме онкозаболеваний, передает ТАСС.

Лавандовый цвет — официальный символ Всемирного дня борьбы против рака. Компания оператора колеса обозрения «Солнце Москвы» собирается окрасить аттракцион в этот цвет, чтобы повысить осведомленность людей, напомнить о важности ранней диагностики.

Также стать причастным к акции сможет любой посетитель аттракциона. Для этого нужно будет получить лавандовую ленточку на стойке информации.

Кроме того, 4 февраля, в субботу, колесо обозрения посетят подопечные фонда «Подари жизнь». Организация помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. В 14:00 ребятам проведут экскурсию по территории аттракциона и прокатят на нем.

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