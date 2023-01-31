Московский суд арестовал 23-летнего мужчину за поджог автомобиля с символом Z на Алтуфьевском шоссе Фото: Артем КИЛЬКИН

Бутырский районный суд Москвы отправил под стражу 23-летнего Филиппа Масловского, который подозревается в поджоге автомобиля на Алтуфьевском шоссе. Целью поджога стал внедорожник, с нанесённой на него символикой Z. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отметили в суде, ходатайство следствия было удовлетворено, и подозреваемый по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога из хулиганских побуждений") Масловский Ф.П. был отправлен под арест.

Сообщается, что подожжённый автомобиль успели вовремя потушить, однако вред имуществу всё же был нанесён - сгорел моторный отсек, а также оказалась повреждена часть салона. Если Масловского признают виновным в поджоге этого автомобиля - ему будет грозить до пяти лет в тюрьме.

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