В Москве аферист под предлогом помощи в покупке и продаже авто обманул шесть человек на 24 миллиона рублей

В Москве аферист под предлогом содействия в покупке и продаже авто обманул шесть человек на 24 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве предъявили обвинение серийному мошеннику. 36-летний уроженец ближнего зарубежья разместил в интернете объявление о содействии в покупке автомобилей в Казахстане и перегоне их в столицу. За предлагаемые услуги он брал приличную оплату, но обязательства не выполнил. О расследовании дела о мошенничестве рассказали «МВД Медиа».

Полицейские выяснили, что всего жертвами афериста стали шесть человек, сумма ущерба превысила 24 млн рублей. Двое из них попались на другую схему — они обратились к мошеннику, чтобы реализовать собственные автомобили. Так, один передал ему свою иномарку стоимостью 4,2 млн рублей. Мошенник по поддельным документам продал ее, а вырученные деньги оставил себе.

Московские полицейские установили местоположение злоумышленника, его задержали в Нижегородской области. Похищенные деньги он успел потратить. Один из проданных им автомобилей нашли и вскоре вернут владельцу.

Возбуждено шесть уголовных дел по признакам мошенничества, которые объединили в одно производство. Фигурант будет дожидаться окончания следствия под стражей.

Ранее KP.RU писал, что мошенники выманили у 86-летней москвички 3,6 млн рублей.