Археологи за 2022 год нашли в центре Москвы коллекцию украшений XVII-XX веков Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

За 2022 год столичные археологи в центре Москвы нашли целую коллекцию украшений XVII-XX веков. Среди находок есть мужские, детские и женские перстни. Об этом сообщили в Департаменте культурного наследия города Москвы.

Из удивительных и необычных находок можно отметить перстень с крылом майского жука и подвеску в виде цветка.

Маленькие перстни-печатки из цветного металла говорят о том, что в XVII веке была определенная мода на украшения для детей, чтобы с ранних лет прививать им хороший вкус. Также, наличие печати на них говорит о том, что это еще могло быть символом к приобщению к ведению хозяйства.

Кроме детских украшений, были найдены мужские и женские кольца со вставками из стекла и печатки с растительным узором. На некоторых из них были изображения мифических животных.

Подобные находки говорят о том, что в столь далекие времена, профессия ювелира была крайне популярна, а многие из украшений делались по индивидуальным заказам и существуют только в одном экземпляре.

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