Ведущие онкологи бесплатно проведут диагностику пассажиров трех железнодорожных вокзалов Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведущие специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с Центральной дирекцией здравоохранения ОАО РЖД проведут бесплатную диагностику посетителей трех железнодорожных вокзалов Москвы. Любой желающий сможет получить консультацию и пройти обследования, передает пресс-служба ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Мероприятия будут проходить 1 и 2 февраля с 9 до 16 часов. Диагностика будет бесплатной для посетителей трех железнодорожных вокзалов Москвы — Киевского, Павелецкого и Казанского. Беспрецедентную по масштабам акцию проведут в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля.

Пассажиры смогут прямо на месте пройти УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, молочной железы и лабораторные исследования (анализ крови и дерматоскопическое исследование кожи и новообразований) на предмет выявления злокачественных новообразований на ранних сроках. Также можно будет получить консультации онколога, онкомаммолога, онкоуролога.

В план мероприятий также включили мероприятия по повышению квалификации — показательные операции по реконструктивно-пластической хирургии на молочной железе, семинар по выявлению ранних форм рака поджелудочной железы с последующим проведением показательного мастер-класса и другие.

Завершится «Онкопатруль» информационно-просветительской акцией 3 февраля.

Ранее KP.RU писал, что в честь Всемирного дня борьбы против рака колесо обозрения «Солнце Москвы» окрасят в лавандовый цвет.