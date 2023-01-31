В Москве прокуратура направила в суд дело обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер Фото: из соцсетей модели

В отношении 24-летнего Дмитрия Коровина Пресненская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчина уже признал свою вину в совершении преступления, об этом сообщается в Telegram-канале Прокуратура Москвы.

На него возбудили уголовные дела за убийство, мошенничество и кражу.

Девушка перестала выходить на связь еще в феврале 2021 года. Уже тогда родные и друзья модели начали переживать за нее и писали заявления в полицию, однако уголовное дело завели только спустя год, когда этим делом заинтересовался Следственный комитет.

следственный эксперимент Фото: прокуратура Москвы

В ходе расследования, в марте 2022 года в Липецке задержали бывшего парня Гретты — Дмитрия Коровина. При обыске в доме его родителей, нашли и тело, которое было сложено в чемодан, а сверху был накинут черный пакет. Чтобы не вызвать подозрений из-за запаха, чемодан был обернут в несколько слоев фольги и скотча.

Найденный чемодан Фото: прокуратура Москвы

После находки, парень признался, что убил Гретту в ходе ссоры в одном из отелей Москвы, задушив ее подушкой, а после сложил тело девушки в чемодан и уехал с ним в родной Липецк.

KP.RU также стало известно о том, что он также оформил на имя девушки кредит на сумму более 730 тысяч рублей, а также некоторые из подруг отмечали, что ранее он уже крал у юной модели деньги. Всего он похитил с ее счета полтора миллиона рублей.

В скором времени он услышит приговор суда по каждому из эпизодов уголовных дел.