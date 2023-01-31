Схему движения изменят в ЦАО и ВАО Москвы из-за съёмок фильма и реконструкции инженерных сетей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 1 февраля изменится схема движения в двух административных округах - центральном и восточном. Причиной для ограничений стало проведение киносъёмок, а также реконструкция инженерных сетей, о чём пишет пресс-служба администрации столицы.

Самые краткосрочные ограничения будут связаны со съёмками фильма. Ради них 1 февраля, с 03:00 до 06:00, будет перекрыт проезд по Козицкому переулку. Это будут короткие ограничения, каждый из которых продлится не более семи минут, с пропуском местных жителей и спецтехники.

С реконструкцией сетей же ситуация, очевидно, куда более комплексная. Ограничивать движение будут на двух разных участках 1-го Иртышского проезда (у дома № 8 стр. 1, с 1 по 20 февраля, и у дома № 10 стр. 5, с 20 февраля по 1 марта), а также на одном участке 2-го Иртышского проезда, у дома № 12 стр. 3, с 1 марта по 15 апреля.

Ограничения на обоих Иртышских проездах будут круглосуточными, во всех случаях перекроют по одной полосе движения.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве ограничат движение на участках боковых проездов Кутузовского проспекта, сразу на семь месяцев.