Сергунина: В столице идет прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Фото: ГБУ г. Москвы "ДОП СКИ"

Воспитанники городских детских творческих школ и колледжей от семи до 20 лет могут стать участниками конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В столице уже идет прием заявок. Молодежь покажет свои таланты в музыке, пении, танцах, актерском мастерстве, живописи и других направлениях. Среди претендентов на гранты могут быть как солисты, так и коллективы.

«Конкурс всегда вызывает большой интерес у детей и молодежи. Каждый год талантливые ребята подают тысячи заявок. Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства будут вручаться уже в восьмой раз. За все время на премии претендовали около 17,5 тысячи юных артистов и художников. Лауреатами стали почти 700 из них», — отметила Наталья Сергунина.

Фото: ГБУ г. Москвы "ДОП СКИ"

Номинации самые разные - фортепиано, гитара, орган и клавесин, фольклор, хоровое пение, классическая и современная хореография, эстрадно-джазовое искусство, архитектура и дизайн, живопись и другие. К ним в этом году добавились несколько новых направлений. К примеру, на прослушиваниях духовых инструментов будут оцениваться по отдельности деревянные и медные, народных - струнные и клавишные.

Ученики творческих школ и студенты колледжей будут получать баллы за свои выступления тоже по отдельности.

С 25 февраля по 10 марта состоится первый этап конкурса - просмотр присланных видеозаписей. С 20 марта по 10 апреля - второй этап с очными прослушиваниями. С 20 апреля по 25 мая - финал. Участников ждут открытые выступления и выставки на городских площадках. Как и в прошлом году, победители олимпиад «Искусство — детям» сразу переходят в третий тур без предварительного отбора.

Членами жюри станут известные деятели культуры и преподаватели высших учебных заведений. В День защиты детей, 1 июня, состоится награждение победителей. Суммы грантов в индивидуальных номинациях - от 15 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, в коллективных - от 30 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Один лауреат также получит Гран-при - 50 тысяч рублей дополнительно. В 2022 году его вручили Русскому народному оркестру колледжа Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке.