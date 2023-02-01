Надгробие режиссера Станиславского отреставрируют на Новодевичьем кладбище в Москве

Захоронение имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Фото: mos.ru

На Новодевичьем кладбище в Москве пройдет комплексная реставрация надгробия театрального режиссера, актера и педагога Константина Станиславского и его семьи. Захоронение имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, сообщили на сайте столичной мэрии.

Специалисты вернут надгробию и другим объектам на этой территории исторический облик. Они расчистят поверхности цветников и надгробной плиты, устранят все дефекты и заделают швы, укрепят памятник, а также демонтируют стелу, чтобы привести ее в порядок, а затем вновь поставят ее на месте. Работы запланированы на 2023 – 2024 годы.

Уточняется, что надгробие представляет собой массивную прямоугольную плиты из монолитного куска гранита. На ней нанесены сведения о годах жизни Константина Станиславского, его супруги Марины Лилиной и их детей: Киры Алексеевой-Фальк и Игоря Алексеева. В 90-е годы захоронение дополнили стелой из белого мрамора с крестом и знаком МХТ – чайкой.

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