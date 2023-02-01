Молодой человек изнасиловал знакомую в московской квартире, угрожая ей убийством

Расследование дела об изнасиловании на западе Москвы завершено Фото: Олег ЗОЛОТО

Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, который был обвинен в насильственных действиях сексуального характера. Об окончании сбора доказательной базы сообщается в Telegram-канале столичного Следственного Комитета.

Удалось установить, что 18 ноября 2022 года молодой человек находился в одной из квартир жилого дома на улице Ельнинской. Там он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой ему девушки, угрожая при этом убийством.

Сотрудниками правопорядка были собраны все возможные доказательства причастности 23-летнего молодого человека к данному уголовному делу. Собранные материалы дела и проведенные экспертизы полностью доказывают вину мужчины в данном преступлении. Уголовное дело направлено в суд. В ближайшее время ему вынесут приговор.

Ранее KP.RU писал, что на Ельнинской улице нашли тело задушенного 50-летнего таксиста. Следователи установили, что после убийства, преступник изнасиловал и ограбил девушку. Обвиняемого заключили под стражу.