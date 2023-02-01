В Москве впервые 30 сентября выявили более 3 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Госпитализировали 111 москвичей, 2444 пациента выздоровели, вирус унес жизни 11 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 3160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более трех тысяч инфицированных COVID-19 выявили в столице впервые с 30 сентября 2022 года, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 1 февраля.

Госпитализировали 111 горожан, 2444 пациента выздоровели, вирус унес жизни 11 человек. Днем ранее в городе ковидом заразились 1519 жителей. Всего с начала пандемии COVID-19 в Москве зафиксировали 3 349 898 случаев заболевания, 3 151 870 человек вылечились, 47 900 – скончались от осложнений и последствий болезни.

В России за последние 24 часа коронавирус выявили у 8504 человек. В стационары попали 1169 жителей, 6729 пациентов выздоровели, 41 россиянин с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умер.

Ранее KP.RU писал, что в Депздраве Москвы порекомендовали людям, перенёсшим ОРВИ, грипп или иные вирусные заболевания, проходить медицинское обследование. Инфекции могут негативно повлиять на сердечно-сосудистую и нервную системы и органы ЖКТ.