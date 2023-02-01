Студент отказался показывать багаж в метро Москвы и избил сотрудника безопасности

Полицейские задержали пассажира метро, избившего сотрудника безопасности подземки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московском метрополитене полицейские задержали пассажира, напавшего на сотрудника службы безопасности. После удара агрессивного парня охранника госпитализировали, передает «МВД Медиа». Сейчас он проходит лечение в одной из городских клинических больниц.

Инцидент произошел в северном вестибюле станции метро «Саларьево» Сокольнической линии. 18-летний житель столицы проигнорировал законные требования пройти для проверки багажа в досмотровую зону. Попытавшегося его остановить сотрудника безопасности молодой человек ударил. Затем парень попробовал скрыться и забежал в вагон электропоезда, но его успели схватить и задержать сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене.

Оказалось, что нарушителем был студент педагогического колледжа. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали мужчину, который в метро на станции «Курской» избил двоих пассажиров ногами.