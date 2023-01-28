Избившего двоих пассажиров метро на станции «Курской» в Москве мужчину задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали одного из участников конфликта в вагоне электропоезда. 33-летнего мужчину, напавшего на других пассажиров метро, удалось вычислить по горячим следам. Его задержали по месту проживания на улице Лавочкина и доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства, передает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в ночь на 28 января в вагоне электропоезда, следующего от станции «Электрозаводская» до станции «Курская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. 33-летний уроженец Курска избил ногами двоих оппонентов, а затем вышел из метро и скрылся с места происшествия.

Сейчас полиция устанавливает личности других участников конфликта, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что москвич ударил по голове мужчину возле ночного клуба в центре столицы, после чего тот упал и ударился затылком о тротуар. Пострадавший попал в больницу. Нападавшего задержали.