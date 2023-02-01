В Москве снизилась загруженность дорогих отелей Фото: pexels.com

В Москве упала загруженность дорогих отелей, сообщает «Коммерсантъ». Гостиницы уровня «пять звезд» разместили в 2022 году на 10,2 процента гостей меньше, чем в 2021-ом. Исправить ситуацию попытались снижением цен, но пока что это привлекло только деловых туристов.

В целом заполняемость отелей в Москве в 2022 году составила 64,5 процента. За год она снизилась на 2,7 процентных пункта. При этом в четырехзвездочных отелях загруженность не изменилась, а в трехзвездочных — выросла на 4,3 процента.

Эксперты считают, что снижение показателей в люкс-сегменте связано с такими факторами, как ограниченное авиасообщение и отключение России от международных платежных систем.

Пятизвездочные отели начали снижать цены, но это помогло привлечь преимущественно деловых туристов. Эксперты прогнозируют улучшение ситуации с притоком туристов из Китая, которые ранее прекратили приезжать из-за пандемии. Другие же аналитики отмечают, что турпоток из Азии не оправдает ставок, так как многих отпугнет новостной фон и отсутствие части магазинов привычных люксовых ритейлеров.

Ранее KP.RU писал, что москвичи чаще других россиян отдыхали на новогодних каникулах за границей.