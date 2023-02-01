«Ты меня не узнала?»: в Москве мужчина избил и ограбил сотрудницу МВД в подъезде дома

Мужчина избил 52-летнюю сотрудницу МВД в подъезде и украл ее сумку Фото: МВД Медиа

На юго-западе Москвы в подъезде многоквартирного дома 35-летний мужчина избил и ограбил 52-летнюю сотрудницу МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

В подъезде дома на Профсоюзной улице Москвы ранее судимый мужчина, окликнул идущую домой женщину и спросил не узнает ли она его, на что получил отрицательный ответ. Женщина продолжила идти домой, а злоумышленник догнал ее и ударил несколько раз по лицу, а после этого забрал ее сумку.

Пострадавшая начала звать на помощь и двигаться к соседской двери, но нападавший столкнул ее с лестницы и несколько раз ударил в область груди, а потом скрылся.

Сотрудники правопорядка задержали мужчину и теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. При допросе он рассказал, что не знаком с потерпевшей, а нападение изначально не планировал и все произошло спонтанно.

Общий ущерб злодеяний составил 41 тысячу рублей.

Ранее KP.RU писал о происшествии в московском метро. Там студент отказался показывать багаж сотруднику безопасности и избил его. Нарушителя уже задержали.