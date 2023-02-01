Профессор Цыганов назвал настоящим вызовом для системы образования защиту диплома, созданного нейросетью

Настоящим вызовом для системы образования стал инцидент со студентом, защитившим написанный нейросетью диплом Фото: из соцсетей предприимчивого студента

Защита диплома, написанного нейросетью, стала настоящим вызовом для всей нынешней системы образования. К такому выводу в беседе с KP.RU пришел доктор экономических наук, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы при Финансовом университете при правительстве РФ Александр Цыганов.

По его словам, теперь преподавателям предстоит разработать приемы, которые смогут распознавать подобные «фокусы». Речь идет о кейсе студента РГГУ Александра Ждана, которому удалось с помощью нейросети защитить диплом. Преподаватели не распознали аферу и оценили работу. Подробнее об этой истории читайте здесь.

Цыганов считает, что для написания диплома студентам обычно дают несколько месяцев, чтобы они успели найти нужные материалы и сумели их грамотно интерпретировать. В это же время, нашумевший диплом от нейросети, удалось сделать менее, чем за сутки.

Из возможных вариантов предотвращения таких проблем будущий выпускник должен показать свою компетенцию в беседе с преподавателем на консультации либо же переходить уже от «описательных» дипломов к дипломам-проектам, в ходе которых студент презентует какое-то практическое решение и что-то создает, подытожил Цыганов.