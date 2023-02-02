Трех спасенных от браконьеров гималайских медведей приютили в Московском зоопарке

Гималайских медведей привезли в столицу из Краснодарского края в конце прошлого года Фото: Московский зоопарк

В Московский зоопарк привезли трех гималайских медведей, которых изъяли у контрабандистов. Они плохо питались и жили в стесненных условиях, животным предстоит пройти курс реабилитации, разработанный зоологами и ветврачами, сообщили на сайте мэрии.

Специалистам также предстоит откормить косолапых к будущей зиме. Сейчас гималайские медведи не смогут лечь в спячку: они истощены, поэтому им не хватит ресурсов для безопасного зимнего сна. У спасенных животных есть имена: Бабуля, Вася и Фаня. Сейчас бабуле 14 лет, а Васе и Фане по семь лет. В среднем в условиях зоопарка гималайские медведи живут до 25-30 лет.

Медведей привезли в столицу из Краснодарского края в конце прошлого года. Московский зоопарк получил постановление Росприроднадзора о том, что спасенных животных необходимо взять на содержание. Предположительно, косолапые жили в дикой природе, после этого их выловили браконьеры.

Теперь о каждом медведе заботятся специалисты. Они подобрали для животных особый рацион, состоящий из мяса, рыбы, помидоров, огурцов, яблок, груш, винограда, моркови и тыквы. Сначала мишки находились на карантине, а сейчас они уже изучают территории через уличные вольеры.

Ранее KP RU писал, что краснокнижную неясыть спасли от уличного фотографа на юге Москвы. Птицу передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь.